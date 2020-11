In de Brouwerij krijgt (nog) geen compensatie, Hilvarenbeek wil contra-expertise

BAARSCHOT - Het is op zich niet bijzonder dat een bedrijf een tijdje slecht bereikbaar is als een gemeente aan de weg moet werken. Voor restaurant In de Brouwerij in Baarschot werd dat geen zes weken, maar het liep uit tot zestien en dus vroeg eigenaar Mike Smeulders compensatie aan.

Terecht, concludeerde een onafhankelijke stichting. Nee, oordeelt het college van B en W nu ondanks het zelf aangevraagde advies à maximaal 2750 euro. Er moet een second opinion komen.

Het is eind 2018 als de gemeente Hilvarenbeek de bestrating en riolering wil vervangen aan de Baarschotseweg. In het dorp met 225 inwoners is het gemopper niet van de lucht als het werk maar niet lijkt af te komen. Voor In de Brouwerij zijn de gevolgen voor de omzet best behoorlijk en daarom vraagt het pannenkoekenrestaurant zogenoemde nadeelcompensatie aan.

Quote Het definitie­ve rapport ligt er nu, maar wij kunnen niet instemmen met de conclusies Ted van de Loo, Wethouder

,,Een bureau heeft dat voor ons uitgezocht", legt wethouder Ted van de Loo uit. ,,Het definitieve rapport ligt er nu, maar wij kunnen niet instemmen met de conclusies. We zijn het niet eens met de uitgangspunten in het rapport. Je moet als gemeente nu eenmaal de ruimte hebben om aan de weg te kunnen werken." Inderdaad is het met de planning hier en daar misgegaan, erkent ook de wethouder. Omdat het werk midden in de winter werd gepland, heeft het vanwege het slechte weer ook niet meegezeten.

Nu de onafhankelijke Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) een schadevergoeding van rond de 14.000 euro redelijk vindt, wil de gemeente een contra-expertise. Gaat de gemeente nu net zolang door totdat een rapport wel welgevallig is dan? Nee, verzekert Van de Loo. ,,Wij zijn het gewoon niet eens met de systematiek die hier is gehanteerd."

Wrang

Voor Mike Smeulders is het wel een beetje wrang, hoewel hij zeker niet die klagende ondernemer wil zijn. ,,Natuurlijk weet ik dat een restaurant te maken kan krijgen met omstandigheden zoals werk aan de weg. Het gaat er hier om dat er echt wel fouten zijn gemaakt in de planning waardoor we lang slecht bereikbaar waren. Ik hoef niet het onderste uit de kan, maar ik vond wel dat we om compensatie mochten vragen."

Daarmee is SAOZ het dus eens. Het bureau adviseert veel gemeenten bij nadeelcompensatie of planschades. Voor dit rapport heeft Hilvarenbeek maximaal 2750 euro betaalt, in de papieren uitgave van het BD staat vandaag overigens nog per abuis 14.000 euro.

De restauranthouder wil het er nog niet bij laten zitten. Hij vraagt daarom een gesprek aan met het gemeentebestuur.