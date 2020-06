In de rij bij 013 voor mondkapjes van festival-merchandise

Met een brede grijns lopen Gijs van Gaans (43) en Els de Zeeuw (39) zaterdagmiddag naar buiten bij 013. Niet na, zoals zo vaak, een concert, maar om een mondkapje te verwerven. Vrijwilligers van Green Bag Lady naaiden deze week vierhonderd stuks bij elkaar. Van stof uit t-shirts van 013 en merchanise van festivals als WOO-HAH en Roadburn.

Volledig scherm Gijs Gaans en Els de Zeeuw met hun WOO HAH mondkapjes. © Jan van Eijndhoven

Van Gaans en De Zeeuw gingen voor een mondkapje in de uitvoering van het metalfestival, maar kwamen wat dat betreft bedrogen uit. Van Gaans kreeg een zwart effen exemplaar, terwijl De Zeeuw nu reclame maakt voor hiphopfestival WOO-HAH. ,,Maar ik ben alsnog tevreden, hij is binnen.” Dat gaat voor de Tilburgse gepaard met zowel praktische als emotionele overwegingen. ,,Het is toch een collectors item, en als ik met het openbaar vervoer wil reizen komt het goed van pas.”

Naaiteam

Binnen is de entree van 013 omgetoverd tot een naaiatelier. Terwijl bezoekers langslopen om een mondkapje uit te kiezen, wordt door de vrijwilligers nog steeds doorgewerkt. Daardoor krijgen mensen live een kijkje in een soort open keuken. Ans Rijnkels (70), Marjan van den Hoek (65), Margriet Palm (66) zijn onderdeel van het ‘naaiteam’, dat onder de vlag van Green Bag Lady normaal gesproken tassen vervaardigd. Rijnkels is er voor het eerst bij. ,,Ik ben door een andere vrijwilliger enthousiast gemaakt, het is een heel mooi project. En het is heel gezellig met zijn allen.”

Volledig scherm Wanneer je merchandise voor festivals als WOO HAH en Roadburn hebt besteld, maar deze festivals niet doorgaan? Dan word je creatief! © Jan van Eijndhoven

Drie avonden werkte het naaiteam afgelopen week aan twee productielijnen om de mondkapjes gereed te krijgen. ,,Zo waren alle taken onderverdeeld”, zegt Greta Nijnenbanning van Green Bag Lady. ,,En we hebben al het aangeleverde stof gebruikt. Daarom zitten er ook effen exemplaren tussen, maar die hebben een logootje gekregen.” Voordat 013 de vrijwilligers benaderde, waren die ook al actief voor Quiet en de Zusters van de Liefde, ook om mondkapjes te maken.

Uur wachten

Jasper Reinhoudt van 013 (37) houdt bij de entree een oogje in het zeil. ,,We moeten mensen vragen naar eventuele coronaklachten, er mag maar één persoon tegelijk naar binnen en we hebben de mondkapjes uitgestald op een tafeltje, zodat mensen ook niet in een bak hoeven te graaien.”

Volledig scherm De rij buiten. © Jan van Eijndhoven

Joe Witlox (20) heeft samen met zijn vriendin Jade Donders (19) ook een uur in de rij gewacht om een mondkapje te bemachtigen en dat is gelukt, een exemplaar opgetrokken uit merchandise van het Netherlands Deathfest. Voor het koppel is de reden van het bezoek aan 013 anders dan anders. ,,We komen hier regelmatig, maar hebben alle kaartjes van concerten vanwege annulering door het coronavirus weg moeten doen. Het laatste concert was van Trash Talk, hopelijk mogen we snel weer.”

Arnold Delfgaauw

Rond een uur of een ‘s middags was Arnold Delfgaauw (75) de allereerste die zich meldde voor de ingang van het poppodium. Het uur wachten wordt beloond met een mondkapje in een uitvoering van blauw en rood. ,,Het is toch lekker weer”, verklaart Delfgaauw over zijn reden om bij de buurman in de rij te gaan staan. ,,En het is een mooi initiatief. Wat mij betreft had er wel een bus mogen staan om een vrijwillige bijdrage in te doen.”

Volledig scherm Arnold Delfgauw die na een uur wachten als eerste naar binnen mocht voor zijn mondkapje. © Jan van Eijndhoven