In de SpaceBuzz beleef je een levensechte ruimtereis: ‘Zo kwetsbaar is de aarde’

Waar een Wil is, is een weg geplaveid met regels

Is dát het ding dat erin komt? Vroeg ik me meteen af. Heb ik duizenden gedichten geschreven, kiezen ze net het enige waar geen woord ABN in staat. Maar er was om gevraagd door Tsead Bruinja, en als een voormalig Dichter des Vaderlands erom vraagt, dan lever je.

22 oktober