‘In de Tilburgse chroom-6-zaak is iedereen slachtoffer’

Steven Brunswijk: 'Is Nederland nou zo dom of Efteling zo slim? Een Afrikaan ziet er zo niet uit!’

16:39 KAATSHEUVEL/TILBURG - Steven Brunswijk vindt het een ‘volkomen logische beslissing’ van de Efteling om de karikaturale donkere poppen in Carnaval Festival aan te passen. De Tilburgse cabaretier verbaast zich over de massale verontwaardiging die woensdag op sociale media is ontstaan. ,,Tsjongejonge. Is Nederland nou zo dom, of de Efteling zo slim?”