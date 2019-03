In de voetsporen van Krezip. Rockacademie levert muzikanten, rappers en dj's. Ook platenbazen en geluidsmannen

Dit is het stereotype beeld van de Rockacademie: in een studio staat een bandje op het podium, gitarist, bassist, toetsenist, een drummer, een zangeres. De zangeres is Carlota López Van de Logt (24), maar eigenlijk is López geen zangeres, ze is gitarist. Haar bandje is een tijdelijke formatie met muzikanten van de Rockacademie die drie weken de tijd krijgen om vijf nummers in te studeren. En iemand moet zingen. Thomas Props (24), de drummer, beslist over het repertoire, hij gaat voor ska. Daar weet de Spaanse gelegenheidszangeres wel raad mee.