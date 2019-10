In één beeld gevangen: de bevrijders van Tilburg in 1944 en het eerbetoon uit 2019

De rechterfoto in bovenstaande illustratie is gemaakt in 1944, een colonne tanks rijdt over de Bredaseweg ter hoogte van het kerkhof, klaar om door te trekken. De foto komt uit de collectie van het Regionaal Archief Midden-Brabant, en is recent door Jan van Oevelen ingekleurd. De linkerfoto is gemaakt tijdens de stoet van zondag, op (bijna) exact dezelfde plek, door BD-verslaggever Erik van Hest.