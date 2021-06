In één keer geslaagd, al hangt de vlag nu pas: ‘Het is eigenlijk niet leuk’

TILBURG - Eindelijk. Woensdag kregen ook leerlingen ‘kader’ en ‘basis’ te horen of ze geslaagd waren. ,,Ik ben heel blij, maar het blijft raar dat we langer moesten wachten.’’

Zelfs de fysiotherapeut vroeg het vorige week. ,,Weet je zeker dat je vandaag niet wordt gebeld?’’ Loubna van Bergen (17) wist het zeker. ,,En ik kreeg steeds appjes: ben je geslaagd?’’, zegt Frederique van Kuijen (15). Saloua Achtioui (16): ,,Het is eigenlijk niet leuk. Als we nu de vlag uithangen, denkt iedereen dat we niet in één keer zijn geslaagd.’’

Niets is minder waar. Loubna, Frederique en Saloua hebben zonder herexamens hun diploma vmbo-kader gehaald. Net als 180 andere leerlingen van De Rooi Pannen die vmbo-basis en vmbo-kader volgen, kregen ze woensdag te horen dat ze geslaagd zijn. Bijna een week later dan leerlingen die havo, vwo, vmbo-theoretische leerweg (tl) of vmbo-gemengde leerweg (gl) volgen.

Tegelijk met herkansingen

Normaal gesproken zijn de uitslagen op dezelfde dag bekend, maar vanwege corona liep het dit jaar anders. Het tweede tijdvak, de periode waarin leerlingen herkansingen kunnen maken, is naar voren gehaald. Ook leerlingen die in de eerste periode ziek waren of in quarantaine zaten, krijgen de kans om dan hun eerste examens te maken. Tegelijk dus met leerlingen die herkansingen maken.

Die tweede periode ging voor havo, vwo, vmbo-tl en vmbo-gl maandag van start. Leerlingen moesten dus vóór die tijd kunnen doorgeven of ze wilden herkansen. Voor vmbo-kader en vmbo-basis gold dat niet, want scholen plannen de (her)examens van die leerlingen zelf. Bart Brenders, directeur vmbo van De Rooi Pannen: ,,Blijkbaar is alles opzij gezet voor leerlingen van havo, vwo, vmbo-tl en vmbo-gl. Scholen kregen de normen waarmee de cijfers van de examens kunnen worden berekend, een week eerder.’’

Waarom het niet tegelijk kon, is voor Brenders een raadsel. ,,Ik vind het vreemd. De examens vmbo-kader en vmbo-basis zijn dit jaar digitaal gemaakt door de leerlingen. Digitaal is sneller, gaat hier in ieder geval niet op. Nogal wat ouders hadden er vragen over. Leerlingen natuurlijk ook.’’

Iedereen geslaagd is haalbaar

Neemt niet weg dat het deze woensdag een feestelijke dag is voor De Rooi Pannen: 183 leerlingen kregen te horen dat ze geslaagd zijn. Zeven leerlingen zijn nog niet geslaagd. Zes leerlingen gaan hun examens nog maken, omdat ze in de eerste periode ziek waren. Brenders: ,,Iedereen geslaagd na de tweede periode, het is zeker haalbaar.’

Een aantal leerlingen dat is geslaagd, gaat herkansen voor een hoger cijfer op de lijst. Eén ding is zeker: Saloua zit daar niet bij. ,,Geslaagd is geslaagd.’’ Loubna twijfelt: ,,Misschien wiskunde.” Frederique twijfelt ook: ,,Misschien Engels. Wiskunde zeker niet. Ik heb wiskunde op een hoger niveau gedaan. Ik ben er nu wel klaar mee.’’

Het drietal hoopt dat uiteindelijk iedereen goed nieuws krijgt. Al blijven ze het raar vinden dat de vlag pas een week later uit kon dan bij de rest. Loubna: ,,Het is goed dat ons verhaal in de krant komt. Nu snappen mensen misschien beter waarom het anders is. Volgend jaar moet het echt weer gelijk zijn.’’