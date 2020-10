In een tijd zonder volle zalen, krijgt Tilburgs filmhuis Cinecitta juist twee nieuwe filmzalen

Eigenlijk kreeg eigenaar Paul Vermee het al te horen toen hij Cinecitta overnam in 2009. Het monumentale filmhuis in de Willem II straat waar al meer dan honderd jaar arthouse films worden gedraaid, is ‘toch wel wat klein’, vertelt Zoë Franz, woordvoerder van de bioscoop. ,,In de wintermaanden zat het toch vaak vol. Bovendien willen we graag meer filmavonden om meer met het aanbod te kunnen variëren. Om een voorbeeld te geven: we willen ook graag films met Engelse ondertiteling draaien voor buitenlandse studenten en gasten."