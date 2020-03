In Goirle: de kleine bank van Jos staat stoer overeind

Kaart Money, money, money: Alp­hen-Chaam telt meeste miljonairs van Brabant, check hier jouw gemeente

9:06 In Alphen-Chaam wonen relatief de meeste miljonairs van Brabant. In totaal mogen zo'n driehonderd huishoudens in de gemeente zichzelf miljonair noemen. Dat is 7,9 procent van de bevolking. De gemeente Haaren (6,5 procent) staat op de tweede plaats, nipt gevolgd door Waalre en buurgemeente Heeze-Leende (allebei 6,4 procent).