In Goirle: ‘Wegkruis’ is weer terug op Abcoven

GOIRLE - Onder toeziend oog van een handvol mensen daalde donderdag het gerestaureerde houten kruis met betonnen corpus van Jezus neer op Abcoven in Goirle. Er was geen groot ‘evenement’ om de terugplaatsing te onderstrepen. Dat was in 1952 wel anders.

Het 300 kilo wegende ‘wegkruis’ werd met een kraan op zijn vertrouwde plek in de voortuin van Abcovenseweg 18 gezet door Dré Hoosemans (Triton) en Leo van Boxtel (ID). Eigenlijk was dat moment voor carnaval voorzien maar er trad vertraging op in het hersteltraject.

,,Plaatsing net voor Pasen was wel passend geweest maar niet haalbaar”, kijkt techneut Van Boxtel terug. ,,Het kruis en het beeld zijn in een atelier in Tilburg grondig onder handen genomen. Hout- en betonrot zijn verwijderd en het hout en het betonnen beeld hebben een nieuwe verflaag gekregen.”

Met veel precisie zetten Van Boxtel en Hoosemans het prachtig opgeknapte ‘wegkruis’ in de tuin van Frank Haans. ,,We woonden hier net twee weken toen het werd weggehaald", aldus Haans. ,,Er werd al meteen gezegd: ‘die nieuwe bewoners willen het kruisbeeld niet in hun voortuin’. Nou, ik ben blij dat het terug is. Het is onlosmakelijk verbonden met dit kruispunt.”

Bruidjes

Door de corona-maatregelen is er weinig ruchtbaarheid gegeven aan de terugplaatsing. Dat was bij de onthulling van het ‘wegkruis’ op 15 augustus 1952 wel anders. Toen trok een kleurrijke processie met bruidjes en misdienaars, gevolgd door alle buurtbewoners en belangstellenden, naar het kruis op Abcoven. De jonge pater Jan Brock zegende het kruisbeeld toen in. Donderdag niets van dat alles.

Ook van de ‘Ballaade van Onze Lieven Heer ònt krèùs op Abcoove’, die Piet Brock in 2002 schreef om de verjaardag van het ‘wegkruis’ luister bij te zetten, geen noot: ‘Tis naa zeeker fèftig jaor geleeje, dè Onze Lieven Heer hier kwaam te staon. We hèbben ‘m verwèlkomd meej gebeeje, meej brödjes, meej blomme, zôo ist gegaon’.

Met plezier

Sinds de renovatie van de Abcovenseweg, rond 1980, is de gemeente met de buurt overeen gekomen dat zij voor de komende honderd jaar het onderhoud van het kruis en het tuintje waarin het ‘wegkruis’ staat, voor haar rekening neemt. Haans: “Dat tuintje houd ik met plezier zelf bij.”