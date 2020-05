In het verstandshuwelijk van de Beekse raad is de liefde ver te zoeken

In binnenste­den Den Bosch en Tilburg is het eigenlijk al weer té druk

17:25 TILBURG/DEN BOSCH - In de binnensteden van Tilburg en Den Bosch is het zaterdagmiddag eigenlijk al weer te druk, zo melden beide gemeenten. ,,Het is nog net te behappen, maar we verbazen ons wel. We zien hele gezinnen die komen winkelen, dat is echt niet de bedoeling”, zegt een woordvoerster van de gemeente Tilburg.