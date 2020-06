In Loon op Zand zit niemand te wachten op gaswinning

Kermis Kaatsheu­vel mag door, maar of het nog gaat lukken? ‘Het wordt 50/50'

29 juni KAATSHEUVEL - Weer is er een hobbel genomen richting een kermis in Kaatsheuvel. Maar of er aankomend weekend al daadwerkelijk gezwierd en gezwaaid kan worden op het Anton Pieckplein, is nog lang niet zeker. Er hebben al attracties afgezegd en nog lang niet alle regels liggen vast. ,,Maar we zijn op de goede weg.”