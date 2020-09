In memoriam: Bril, baardje en altijd een biertje, zwerver Hans zette nooit een stap buiten de stad

Galatasa­ray of Hajduk Split thuis eventueel de laatste hindernis

15:27 Willem II speelt, indien het de derde kwalificatieronde in de Europa League tegen Rangers FC zou overleven, opnieuw thuis. In de play-off op 1 oktober die beslissend is voor deelname aan de groepsfase zou dan Galatasaray of Hajduk Split de tegenstander zijn.