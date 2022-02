In memoriam: Gerard Tromp, de eigengereide sodemieter van Buitenbeentje

‘Krtttsjjj’. ‘Krtttsjjj’. ‘Krtttsjjj’. Het geluid van tosti’s die schoon worden geschraapt galmt nog na in bedroefde herinneringen in de stad.



Niemand die precies weet hoeveel tosti’s moesten worden gereanimeerd uit een zwartgeblakerde dood. Volgens de barman van Kaffee Buitenbeentje zelf was het er eentje. ,,En die komt niet meer ter sprake he”, verzuchtte Gerard Tromp een paar weken voor zijn dood.



Nog zoiets: mensen die een warme chocolademelk met slagroom bestelden als het druk was. Daar had hij eveneens een gloedhekel aan. Gewoon met een glas bier aan de bar op een kruk zitten en praten, geen spatjes. Dat had Tromp veel liever.



En dus werden de tosti’s en warme choco’s bij de vleet besteld.



Want chagrijnig innemend zijn, is slechts weinigen gegeven. Nu is Buitenbeentje al niet de plek waar de bediening 'vriendelijk afstandelijk’ laat staan ‘gelikt’ is, maar Tromp had dat tot een kunst verheven. Daar herinneren ze hem als eigengereide sodemieter. Ook vanwege zijn stemmingswisselingen: van lief naar ontzettend chagrijnig en weer terug.