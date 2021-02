In Memoriam: Grande dame van de Tilburgse horeca was onverzettelijk, tot aan de laatste ronde

‘Nee, we gaan mijn leeftijd niet vermelden.’ ‘Deze foto wordt niet gebruikt’. ‘En die al helemaal niet’. Sophia ‘Sofke’ Trommelen interviewen voor een verhaal in de krant - een terugblik op haar leven als kroegbaas van Marktzicht en De Roskam (Voskens) in Tilburg - was niet bepaald makkelijk.



Er was maar één manier: de hare, anders kon je ophoepelen. Dat laatste bedoelde ze helemaal niet onaardig, maar Trommelen was standvastig op het onwrikbare af. De ‘diva van de Tilburgse horeca’ kon smakelijk over het leven als kroegbaas vertellen, het vuur weer oplaaiend in haar ogen.



Over hoe een topcrimineel haar cafeetje aan diggelen liet slaan, maar uiteindelijk toch schoorvoetend zijn rekening kwam betalen. ‘Je kon met haar echt de kachel niet aanmaken’, herinnert een oudgediende uit de horeca zich over die tijd. Een tijd waarin de stad nog niet zoveel vrouwelijke kroegbazen kende.



Met ‘Sofke’ werd zeker niet gesold, wel veel gelachen.