In Memoriam: Het warme hart van Havana klopt niet meer

Waarom? Om de 120 soorten pijptabak, de selecties sigaren die Mariska maakte. En voor haar. De eigenaresse was altijd in voor een praatje, op de hoogte van het reilen en zeilen in de stad, immer vrolijk aan het werk. Ze kon zich niets mooiers voorstellen dan haar eigen zaak.



Zo leerden veel Tilburgers haar kennen. Maar ook omdat ze ver daarbuiten actief was. Als vrijwilliger bij hockeyclub Were Di en als fervent fan van haar club Willem II. Ze had al 30 jaar een seizoenskaart, Willem II was de enige reden waarom ze het hockey wel eens liet schieten. Social media staan vol met treurnis over haar vroegtijdige overlijden. Van verdrietige, geschrokken, bedroefde mensen. ‘Ze was lief, liever, liefst’.