In Memoriam: Tilburgse Jan was de zoon die de Zangeres Zonder Naam nooit had

Het is 2004 en door de zaal van De Albatros golft verdriet. Huilende mannen, huilende vrouwen. Voor in het drijvende bruine café op de Piushaven staat Jan van den Dam in een jurk van de Zangeres Zonder Naam, die zes jaar eerder is overleden. Jan heeft de microfoon stevig in de handen, de kin omhoog.



Zijn stem is niet te horen – het zou niet passen, die klinkt doorrookt, als schuurpapier – maar in alles is hij de zangeres die een icoon werd door liederen als Ach vaderlief, toe drink niet meer en Mexico. Hij playbackt, maar de mimiek, gebaartjes, blik en make-up zijn perfect. Dat laatste kan ook niet anders: aan het einde van Mary’s leven maakte Jan haar bijna alle dagen op. Zelf kon ze het niet meer, door Parkinson.



Na het laatste lied is Jan kapot. Wéér neemt hij afscheid van de ‘koningin van het levenslied’. Jan van den Dam – deze week overleden – is bedroefd om een wonderlijk mooie liefde.