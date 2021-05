In Memoriam: Toon wilde leven, óók als Miss Antoinette

Het is begin jaren tachtig en 'Miss Antoinette’ staat in vol ornaat op het podium van discotheek The Talk of The Town. Er wordt vrijheid veroverd: het is de eerste travestieshow - of één van de eersten - in Tilburg. Antoinette, in het dagelijkse leven Antoon ‘Toontje’ van Hoof, straalt in de schijnwerpers. Als presentatrice.



Fier zijn op wie je bent, dat stond Toon van Hoof op het lijf geschreven. Hij hoort in de jaren tachtig bij de lichting openlijke homoseksuelen, in een tijd dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om daarvoor uit te komen.



De shows in The Talk voelen als bevrijding, acceptatie dat ze op het podium kunnen staan. Niet in Amsterdam, niet in het vrijgevochtenere Antwerpen, maar eindelijk ook in Brabant. Al snel is het hek van de dam: de shows zwellen aan, ze boeken volle zalen in The Talk waar achthonderd man binnen kan.



‘Die jongens wilden eruit, wilden leven. Dat was een openbaring. Je had nog niks, laat staan gayminded cafés’, blikt een oudgediende terug. ‘Toon was absoluut een grondlegger van de travestie hier’.