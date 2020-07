In Memoriam: Willem, de Stadskat van Tilburg

Willem was een bekende in de binnenstad. Een avonturier pur sang. Dan kwam ‘ie om twee uur ‘s nachts de bakkerij van Pig & Rye binnen geslopen, hing hij boven de vissenkom van een wildvreemde of luierde de stadskat in zijn ‘tweede thuis’ bij Kafee ‘t Buitenbeentje.



De stadskat had een voorliefde voor cafés en restaurants, deed op zaterdag de markt aan en had zijn eigen Facebook-pagina. Om de zoveel weken was Willem weer eens kwijt.



Zijn faam strekt zicht tot wanhoop van zijn baasje dan ook ver buiten de binnenstad uit. Willem werd gespot en opgehaald in Tilburg-Noord, belandde eens in Dongen na een achtervolging van een fietser.



Baasje Puck hing om zijn nek een kokertje met haar telefoonnummer, maar moest daar al snel van afstappen. Ze werd platgebeld door mensen die Willem ‘vonden’. Ook als de stadskat gewoon aan de wandel was.