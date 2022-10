In Moerenburg kun je wandelen tussen de weesmannen van Vincent Van Gogh

Van Gogh woonde anderhalf jaar in Tilburg, in 1866 en 1867. Hij kreeg in die tijd tekenles van Constant Cornelis Huijsmans. De beroemde Brabantse schilder liet zich later inspireren door beken, kleine akkers en knotwilgen. Of het Tilburgse akkers en beken waren waar Van Gogh idolaat van was, is onduidelijk. Het kan evengoed het buitengebied van Nuenen, Zundert of Etten-Leur zijn geweest.