In oktober nog een plan, maar ruim twee maanden later is mariakapel in Biezenmortel ingewijd

BIEZENMORTEL - In oktober was het nog een plan: de bouw van een Mariakapel in Biezenmortel, om het gemis van een kerk op te vangen. Zondag werd de kapel ingewijd.

Sinds de sluiting van de Josephkerk in Biezenmortel in 2019 was er geen plek meer voor gelovigen om samen te komen of een kaarsje aan te steken. Een gemis, zo vond Wim Smolders uit Biezenmortel. Hij had een idee voor een Mariakapel op het kerkhof van het dorp, zodat ook het Mariabeeld uit de voormalige kerk weer ‘naar huis’ kon.

Amper twee maanden na het idee trok zondagmiddag een kleine processie vanaf het kerkgebouw naar het kerkhof. Met het beeld van Maria in een kar, getrokken door twee kleindochters van Smolders, gevolgd door pastoor Marcel Dorssers en Smolders zelf. Die is vooral trots dat het gelukt is. ,,Na mijn oproep in oktober meldden zich veel mensen die wilden helpen met de bouw. Helemaal met gesloten beurzen is niet gelukt, maar toch een heel eind.”

Aangekomen op het kerkhof is het aan Smolders om Maria op haar nieuwe plek te zetten, in een kapelletje van circa twee bij twee en drie meter hoog. Keurig gemetseld in rode baksteen met grijs pannendak. Een prachtige plek, zo vindt ook de pastoor. ,,Het is mooi dat Maria hier terug is, waar ze hoort. En dat daarmee de gelovigen weer een plekje hebben.”

Dat vindt ook Lies Kuijpers. Ze woont nu in Udenhout, maar komt nog wekelijks naar Biezenmortel vanwege het graf van haar man. ,,Eindelijk kan ik hier weer een kaarsje aansteken. Ik vind het geweldig, want dat miste ik echt.” Jan van Iersel is één van de vrijwilligers die het kerkhof onderhoudt. Hij is blij maar ook bezorgd: ,,Dat ze het met rust laten hè? Dat we niet te maken krijgen met vandalisme.” Noor van Gulik is met haar moeder naar de inwijding gekomen. ,,Er was onder ouderen behoefte aan een plek als deze om een kaarsje aan te steken. Goed dat daar naar geluisterd is”, zegt haar moeder. Haar dochter vindt de gemeenschapszin mooi. ,,We zijn weliswaar een klein dorp, maar ik vind het geweldig dat iedereen hulp biedt om dit te realiseren. Daar zijn we dan als Biezenmortel wel groot in.”

Volledig scherm Pastoor Dorssers wijdde zondag de nieuwe Mariakapel op het kerkhof in Biezenmortel in © Rudolf Robben