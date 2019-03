In Polen gezochte man (32) valt door de mand door gestolen ID-kaart in Loon op Zand

Communisti­sche jongeren demonstre­ren in Tilburg

14:41 TILBURG - De Brabantse afdeling van de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) verzamelde zich zaterdagochtend op het Willemsplein. Doel van de bijeenkomst was een demonstratie tegen het oprukkende racisme en fascisme in Nederland en Tilburg in het bijzonder.