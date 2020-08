In Poppel ga je op café plassen met mondkapje op: ‘Als je hier logica op los laat, ben je spoor snel kwijt’

Of hij weet dat het verzoek is om na een bezoek aan dit deel van België twee weken thuis te blijven? De mimiek van Deleerin Sahid zegt al genoeg voordat hij antwoord geeft: ,,Nee? Waarom?” De Nederlander doet een boodschap in het centrum van Poppel en heeft dan ook keurig een mondkapje meegenomen. Over andere maatregelen is hij nog in het ongewisse. ,,De grenzen zijn toch gewoon open? Kijk, daar staan allemaal Nederlanders te tanken.”