In proeftuin Quirijnstok Aardgasvrij is de eerste oogst nabij

,,Ik vind dat het heel goed gaat", zegt hij. ,,Want de beginsituatie is er toch een van mensen die er niet op zitten te wachten en niet willen dat je aan hun geld komt.”

Het is vrijwel zeker dat bouwvakkers en installateurs dit jaar aan de slag kunnen in dit deel van Tilburg-Noord. Twee van de drie projecten in de met een flinke rijkssubsidie besprenkelde proeftuin Quirijnstok Aardgasvrij komen dan in uitvoering.

Wethouder Oscar Dusschooten

De Mozartflat is de eerste. Niet alleen gaan de 256 appartementen (zowel koop als huur) van het gas af, de flat krijgt ook een glazen klimaatgevel die de energie- en onderhoudslasten beperkt. Verdere isolatie, zonnepanelen en elektrisch koken zitten ook in het pakket. Dusschooten verwacht dat de vereniging van eigenaren dit voorjaar een definitief besluit neemt en de opdracht verstrekt.

Ietsje verder weg is het ‘all electric’ maken van 24 eigen woningen in de Beethovenlaan en Offenbachstraat. ,,Maar ook die zijn de uitvoering in aan het gaan”, zegt de wethouder. ,,In twee van de vier blokken met elk zes huizen hebben de eigenaren de daken al vervangen. Het is verduurzaming waardoor ze straks makkelijker van het gas af kunnen.”

Quirijnstok Aardgasvrij is een van de vijftien proeftuinen in het land waarmee gemeenten ervaringen kunnen opdoen. In juli 2018 kreeg Tilburg er 3,8 miljoen euro voor toegespeeld. ,,Het is letterlijk leergeld", zegt Dusschooten. De euro's staan nog op de bank, maar zijn al wel geoormerkt voor de onderdelen van het project.

De miljoenen maken het een stuk makkelijker om tot resultaat te komen. ,,We willen hier natuurlijk wel succes opscheppen. Dat helpt mee om in alle andere Tilburgse wijken straks ook sneller vooruit te komen. Dan is het fijn wanneer je geld hebt om het onrendabele deel van de forse investeringen te financieren.”

Bewoners zo snel mogelijk aan zet

Er komt een nieuwe rijkssubsidieronde voor aardgasvrije proeftuinen aan. Tilburg gaat daarvoor opnieuw z'n vinger opsteken. Dé voorwaarde voor succes die de wethouder dan meeneemt: zorg dat bewoners, zodra dat kan, zelf het heft in handen nemen. Een andere is maatwerk. Want geen buurt, geen situatie is hetzelfde.

Handig is dan ook om zaken te koppelen. In Quirijnstok is dat evident. De Mozartflat kampte al met scheurtjes in de steunbalken van de balkons, de nieuwe klimaatgevel ontlast die. ,,De bewoners hebben straks én een nieuw balkon én een nieuwe leefruimte én kunnen van het gas af. Anders waren ze op de betonrot alleen financieel leeggelopen.”

Asbestdaken moesten toch al weg

In de Beethovenlaan/Offenbachstraat speelde de problematiek van asbestdaken die moeten worden verwijderd. Ook daar is combinatie van werk gevonden. Maar niet in alle huizenblokken gaat het even snel. ,,De ene bewoner heeft nu eenmaal meer spaarcenten dan de ander. De kunst is dan letterlijk aan de keukentafel te komen. We moeten er als gemeente veel energie in steken.”