In Tilburg: Dock Zuid, muziekcentrum voor Brabantse musici

TILBURG - Dock Zuid biedt muziekstudio’s aan Brabantse musici. De organisatie zit nu aan de Ringbaan Oost, maar wil over twee jaar graag naar een groter gebouw in de binnenstad.

Dé ontmoetingsplek voor musici uit Brabant. Dat is de ambitie. Een muziekcentrum met studio’s waar de professionele musicus repeteert en componeert, maar ook een gebouw waar mensen uit de muziekindustrie kind aan huis zijn.

Oefenzaal en geïsoleerde cabines

Dock Zuid is de naam. Het initiatief van musici zelf is neergestreken aan de Ringbaan Oost, in het voormalige Drie Suisses. Daar is een oefenzaal, een ruimte om te ontmoeten, en twee geïsoleerde cabines. Vier Brabantse musici hebben hun intrek genomen: pianist en componist Rogier Telderman, componist Dyane Donck, fluitiste Vera Hofman en producer Yori Olijslagers. Zij zijn pioniers. Inmiddels toonden zo’n twintig muzikanten en ensembles uit Brabant interesse.

Telderman: ,,Vaak werken musici alleen. In studio’s, op zolderkamers. Er is niet veel uitwisseling van kennis en ervaring. Ieder mens snapt dat muziek ergens wordt gemaakt, maar waar dat gebeurt is niet zichtbaar.”

Klassiek, jazz en pop

Dock Zuid wil dat veranderen. De nieuwe organisatie werkt toe naar een gebouw met zeker twintig studio’s waar componisten en musici aan het werk zijn. Dat kunnen klassieke musici zijn, maar ook jazz- en popmuzikanten. De huidige ruimte is daarvoor straks te klein, vandaar dat met behulp van provincie en de gemeente Tilburg al wordt gezocht naar een andere locatie in de binnenstad van Tilburg. Dock Zuid zou daar dan over enkele jaren willen neerstrijken. De huidige ruimte beslaat 180 vierkante meter, Dock Zuid wil groeien naar minimaal het tienvoudige.

Musici kunnen ervaringen delen, met vragen bij elkaar terecht. ,,Dat zie je nergens in Nederland”, zegt Rogier Telderman. ,,Rond muzikanten zit een hele industrie, denk aan designers, studio’s voor opnamen, mixen en masteren, technici, fondsen, boekers en concertorganisaties. Die zoek je nu op internet. Die organisaties willen we verbinden aan Dock Zuid.”

Muziek en yoga

Volgens Telderman past Dock Zuid perfect bij Tilburg. De stad is een muziekstad en profileert zich als een stad van makers. In het gebouw zijn ook ontmoetingen voor muzikanten. Ze praten over hun werk en over projecten die zich aandienen. Zo wil BredaPhoto Festival een programmering met Brabantse musici. Bij Dock Zuid worden de plannen daarvoor gesmeed. Dyane Donck heeft er al geëxperimenteerd met muziek en yoga.

Bij muziekpodium Paradox komen ook studio’s voor muzikanten. Telderman gelooft niet dat Paradox en Dock Zuid elkaar bijten. Ze vullen elkaar juist aan, denkt hij, want er zijn veel muzikanten in de stad.