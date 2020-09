In Tilburg is de finale van het zwemseizoen voor de honden-plons

TILBURG - Zondag kan er voor het laatst gezwommen worden in het buitenbad van zwembad Stappegoor in Tilburg. Alleen was deze eer niet weggelegd voor mensen, maar voor honden.

Qua enthousiasme doen de honden niet onder voor een groep kinderen. Er wordt gesprongen, gezwommen en op balletjes gejaagd. Mechelse herder Zeno heeft geen aansporing nodig van zijn baasje. Het maakt ook niet uit wiens balletje in het water gegooid wordt, Zeno haalt ze er met veel plezier uit.

,,Hij beleeft er echt plezier aan. Als we gaan wandelen en we komen langs water, gaat het hetzelfde. Hij springt er gewoon in” zegt Rick, zijn baasje. Maar waar de ene hond zonder vrees het water in springt, is de ander er met geen mogelijkheid in te krijgen.

Wat de zusjes Anouk en Lonneke Zoon ook proberen om labrador Zepper het water in te krijgen zoals het nat maken van zijn poten, lokken met koekjes: niets helpt. ,,Ik denk dat hij het eng vindt omdat hij nu de bodem kan zien. Normaal moeten we hem uit het water trekken, maar dan gaat het hem ook om de modder. Dat is hier natuurlijk niet.”

Diepte

Problemen met de diepte heeft labrador Mylo van Marcel de Beer ook. De hond blijft wat op de kant treuzelen om het water in te springen, op zoek naar zijn speeltje dat een meter of twee van de kant drijft. ,,Normaal is water geen probleem. Maar ik denk dat hij nu diepte ziet en daardoor wat voorzichtiger is.”

Het is de eerste ‘doggyswim’ voor Mylo. ,,Vorig jaar waren we te laat met inschrijven. Balen, want het is geweldig om te doen: wanneer krijg je nu de kans om met je hond in een gewoon chloorbad te zwemmen?”

Tweede keer

Precies dat en het enthousiasme van honden en hun baasjes ziet Maartje Horvers van organisator HondenCampus graag. ,,We organiseren dit nu voor de tweede keer. Dit weekend kunnen 300 honden hier in zes groepen van vijftig met hun baasje het water in.” Toch zijn niet alle honden welkom, aldus Horvers. ,,Je hond moet natuurlijk gezond zijn. Maar zeker ook sociaal zijn naar andere honden en mensen.”

Chihuahua Milo gelooft het allemaal wel, weggedoken in een handdoek en dicht tegen bazin Samantha Kwinten aan. Toch houdt haar hond wel van water. ,,Vroeger gingen we naar ‘t Zand in Alphen. Daar loopt het wat af, dus dan is het niet zo spannend denk ik. En nu gaan we wel eens naar de Oude Warande, waar het ook geen probleem is.” Maar vandaag is Mylo niet voor een zwempartij te porren: te nat, te koud en te druk denkt Samantha.

Soms zijn honden net mensen.