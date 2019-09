In Tilburg: na Bach geeft Jan-Willem Rozenboom nu een ‘college’ over Schubert

VIDEOTILBURG - Jan-Willem Rozenboom is de pianist van Guus Meeuwis, maar hij is ook een geschoold klassiek musicus. Bij Theaters Tilburg is vrijdag de première van zijn muzikale theatercollege over Franz Schubert. Hij speelt dansen, liederen en impromptu’s en vertelt over het werk en leven van de Oostenrijkse componist.

Eerder al maakte hij een theatercollege over de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach. In zijn nieuwe programma neemt pianist Jan-Willem Rozenboom zijn publiek mee in de wereld van Franz Schubert. De keuze voor de Oostenrijkse componist is ook een persoonlijke. Als 10-jarige speelde Rozenboom de Impromptu’s opus 90 van Schubert en bladmuziek met dansen van deze componist lagen bij zijn vader op de piano. Ook zijn opa speelde diens muziek. De Tilburger kreeg zijn een fascinatie voor de romantische muziek van Schubert met de paplepel ingegeven.

Ook in 'Brabant’hoor je Bach

Rozenboom (44) is naast klassiek musicus ook pianist in de band van Guus Meeuwis. Hij kent de zanger als sinds zijn studententijd in Tilburg en samen met Meeuwis schreef hij hits als ‘Toen ik je zag’ en ‘Brabant‘. Een geoefend oor zal ook daar Bach in ontdekken.

Jaren gingen voorbij dat hij geen Schubert speelde, maar Rozenboom heeft de componist herontdekt. ,,Als ik zijn werk speel dan zie ik nieuwe lagen die ik op jonge leeftijd nog niet herkende. Ik heb mezelf ontwikkeld als pianist en beschik natuurlijk over meer levenservaring. Nu kan ik rust inbouwen bij het spelen. Ik bewonder de melodieën van Schubert en de harmonieën die hij daar onderzette. Hij schreef meer dan zeshonderd liederen. Schubert wilde ook graag goede opera’s schrijven, dat lukte niet. Misschien als hij twintig jaar langer had geleefd, hij werd niet ouder dan 31.”

Leven in armoede

Schubert (1797-1828) werd geboren in Wenen, zijn vader had negentien kinderen. Hij kreeg zangles en studeerde als kind viool. Zijn achttiende levensjaar was zijn meest productieve als componist, hij schreef 144 liederen, vier opera’s, twee symfonieën twee missen en twee pianosonates. Met name de liederen, onder meer ‘Winterreise’, een cyclus, zijn geroemd. Met dank aan Franz Liszt die ze bij een groter publiek onder de aandacht bracht. Rozenboom: ,,Schubert leefde in armoede, had problemen met uitgevers van zijn liederen en tijdens zijn leven heeft hij nooit succes gehad. Schubert werkte keihard, van ‘s morgens zes tot ‘s middags twee, daarna zat hij met zijn vrienden in het café. In de zomer ging hij naar het platteland en gaf les aan welgestelden.”

Laat de duivel het maar spelen

Over de dood van de Weense componist gaan verhalen de ronde. Wat het syfilis of tyfus? In zijn theatercollege zal Rozenboom stilstaan bij het leven van Schubert, maar niet uitvoerig, hij belicht zijn muziek en speelt stukken van zijn nieuwe album ‘Jan-Willem Rozenboom plays Schubert’. Dat zijn vooral dansen en liederen, onder meer: ‘Wandererfantasie’, een moeilijk uit te voeren compositie waarvan Schubert zelf zei dat de duivel het maar moest spelen. Impromptu opus 90 staat er ook op.

,,Ik laat horen hoe mooi het werk van Schubert is en ik vertel hoe hij de stukken heeft aangepakt en dat andere componisten het anders zouden hebben gedaan. Het programma is voor mensen die nog helemaal niets weten van Schubert. Zijn muziek is tweehonderd jaar na zijn dood nog krachtig. Zijn ‘Winterreise’ stond in 2018 op de eerste plaats in de Hart & Ziel Lijst van Radio 4. Nog boven Bach. Mooi hoe zijn muziek nog leeft.”

De kok van Guus

Jan-Willem Rozenboom gaat zijn theatercollege vijftien keer in het land geven, de première is op 27 september in zijn thuisstad, in de Concertzaal bij Theaters Tilburg. De nieuwe dubbel-cd is opgenomen in de kapel van het Mariadal klooster in Roosendaal. ,,De kok met wie Guus werkt woont daar tijdelijk. Hij vertelde me over de kapel en ik heb er twee maanden gewerkt, mij eigen vleugel daar neergezet. Ik hoefde mijn spel niet aan te passen aan de ruimte, want ik had de tijd om mijn klankkleur te vinden. Daar was ik erg blij mee. Dat hoor je op het album.”

Volgend jaar bestaat de band van Guus Meeuwis 25 jaar, dat worden drukke tijden voor Rozenboom, maar in zijn achterhoofd broeit hij op een vervolg op het theatercollege over Schubert. Aan favoriete componisten geen gebrek, Claude Debussy maakt een grote kans, Sergej Prokofjev staat ook hoog in zijn persoonlijke ranglijst.

Mooiste lied

Eind deze maand is de Tilburgse pianist en componist te gast bij Podium Witteman en in het najaar zit hij in de jury van het nieuwe SBS6-programma ‘Het mooiste liedje van Nederland’.