In Tilburg naar de milieustraat? Binnenkort alleen nog op afspraak

TILBURG - Met je grof vuil in auto of aanhanger naar de milieustraat in Tilburg of Berkel-Enschot? De tijd is snel voorbij dat het op de bonnefooi kan. Al vanaf komend najaar moet je vooraf een tijdslot afspreken om er terecht te kunnen.