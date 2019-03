In Tilburg: tiende expositie Lustwarande bij de Oude Warande

VIDEOTILBURG - In de Oude Warande is dit jaar de tiende buitententoonstelling Lustwarande. In de periode van 15 juni tot en met 20 oktober is werk te zien van zesentwintig internationale kunstenaars. Het merendeel van het getoonde werk is speciaal voor Lustwarande gemaakt. De jubileumtentoonstelling (de titel is: Delirious) toont een brede waaier aan ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur en is samengesteld door Chris Driessen en David Jablonowski.