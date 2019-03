In Tilburg: Tilt is avondje Moederdag en Vrouwendag tegelijk, maar gaat vooral over identiteit

Het was Moederdag en Vrouwendag ineen, zaterdagavond tijdens literair festival Tilt. Schrijfster Connie Palmen verhaalde over haar moeder. Dat zij de reden was dat ze gestopt was met roken en drinken. Het kon niet zo zijn dat de dochter eerder zou doodgaan dan haar moeder. Journalist Hugo Borst vertelde dat zijn moeder hem had voorbereid op de alzheimer die ze zelf zou krijgen. Haar zussen kampten er mee.