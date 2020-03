In Tilburg wordt even niemand uit huis gezet of afgesloten van gas, water en stroom: ‘Maatwerk voor corona’

Enorm beeld van Tom Claassen domineert Tilburgs PARK

11:37 Roland Sohier zegt: ,,Toen ik zag wat Tom Claassen van plan was in de ruimte van PARK moest ik even slikken. Een beeld van zeven meter hoog en zes breed. Hoe zou ik daarmee moeten concurreren? Maar daarna dacht ik, ik trek me er niets van aan. Ik maak gewoon een selectie uit mijn tekeningen, ze hebben voldoende zeggingskracht. En kijk wat gebeurt: Het is een dialoog, de werken verstaan elkaar, het is geen wartaal die ze spreken.”