In vijf dagen een nieuw kinderboek uit de LocHal

TILBURG - Samen in een week een kinderboek maken. Writers in Residence Janneke Schotveld en Milja Praagman gingen er eens goed voor zitten in de Tilburgse LocHal. In vijf dagen maakten ze een boek speciaal voor kinderen voor wie lezen niet zo vanzelfsprekend is.

Kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld en illustratrice Milja Praagman brachten afgelopen maand al samen een boek uit, maar deze week deed het duo er een schepje bovenop. In slechts vijf dagen schreven de twee een heus kinderboek, en waar kun je dat beter doen dan in de Tilburgse LocHal? ,,Het is fijn om omringd te worden door boeken als je een boek schrijft”, legt Schotveld uit.

Vrijwillig

‘Otis en de Draak’ gaat het heten. ,,Het gaat over een jongetje dat een boekbespreking moet geven, maar omdat hij niet van lezen houdt heeft hij de avond van te voren nog steeds geen boek gekozen.” Schotveld is namelijk zelf ook heel erg tegen boekbesprekingen. ,,Kinderen moeten vrijwillig over boeken praten, niet voor de klas. Dat vind ik zielig. Laat die kinderen lekker lezen!” Otis besluit vervolgens zelf een verhaal te bedenken, over een draak. Die draak wordt werkelijkheid en haalt kinderen op die, net als Otis, een boekbespreking moeten geven, maar geen boek hebben.

Quote Kinderen moeten vrijwillig over boeken praten, niet voor de klas. Dat vind ik zielig Janneke Schotveld

De Writers in Residence van vorig jaar kregen de opdracht een boekje te schrijven voor kinderen die pas net kunnen lezen. Dit jaar is er vanuit de organisaties Stichting Plezier in Lezen en Cubiss gekozen voor een andere doelgroep. ,,Het is voor gezinnen waarin lezen niet zo vanzelfsprekend is”, vertelt Daniëlle Vink, adviseur bij Cubiss. ,,Nederlandse kinderen lezen steeds slechter, één op de vijf kinderen dreigt zelfs laaggeletterd te worden.,,Uit een onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat dit komt doordat kinderen steeds meer lezen op sociale media en op hun telefoon. ,,We moeten dus zorgen dat kinderen meer plezier gaan krijgen in lezen. Als je hier jong mee begint, pak je ook later sneller een boek.”

Spannend en grappig

Maar hoe schrijf je een boek voor deze specifieke doelgroep? ,,Janneke heeft het vooral heel erg simpel gehouden”, legt Praagman uit. ,,De hoofdstukjes zijn kort en bevatten allemaal iets spannends”, vult Schotveld aan. ,,Als ik vastliep, probeerde ik te denken als een jongetje van zeven. Om die te verleiden moet een boek spannend en grappig zijn.” Terwijl Schotveld typt, tekent Praagman op haar iPad. ,,Normaal doe ik dit op papier, maar koffers vol materialen meenemen was niet zo handig.”

Vorig jaar kon het schrijversduo een nachtje blijven slapen op de locatie, in verband met corona kan dat dit jaar niet. Toch slapen de twee iedere nacht in de stad. Zo ontdekten ze dat Tilburg eigenlijk heel leuk is. Schotveld lacht: ,,We zijn onderweg steeds verdwaald omdat Milja haar navigatie verkeerd had ingesteld, dus we hebben de hele stad gezien!”