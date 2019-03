In Vredeskerk Tilburg: Aliens waarschuwen de aarde

Goirlese ‘kruik’ Jan Venmans overleden

7:00 GOIRLE/TILBURG - Tijdens zijn favoriete feest, carnaval, is maandag op 77-jarige leeftijd Jan Venmans uit Goirle overleden. Venmans woonde dan wel in Goirle, hij was een ‘kruik’ in hart en nieren. ,,Een mooie, aimabele man die onder het motto ‘het borrelt en het bruist’ een fanatiek aanjager was van het carnaval", weet Freek Verhaaf, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg.