In zoektocht naar bedrijfsruimte komt Hilvarenbeek toch weer uit bij Mierbeek-Noord

opinie De dubbele pet van een Rijksbouw­mees­ter

10:44 In Tilburg dient geen enkel distributiecentrum meer een plek te krijgen in het weiland, aldus Rijksbouwmeester Berno Strootman [BD 31 oktober]. Nieuwe XXL-dozen mogen alleen nog op bestaande bedrijventerreinen. Als voorbeeld van het uit de hand gelopen beleid noemt hij, in De Volkskrant van de dag daarvoor, de ‘bontjas aan bedrijven’ rond Waalwijk en Tilburg. Hoe curieus.