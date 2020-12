Inbraak bij RAW in Tilburg bezorgt eigenaar kopzorgen: ‘Ik kan dit in deze tijden echt niet gebruiken’

Het is dinsdagnacht, tussen 03.00 en 04.00 uur, wanneer Willemstein plots wakker wordt gebeld. Er is ingebroken in zijn zaak in de Spoorzone. Al snel opent hij het alarmsysteem op zijn telefoon, waarmee hij op de camera's kan kijken die in RAW hangen. ,,Met die camera's kan ik zowat iedere beweging in de zaak zien. Ik schrok me dan ook wezenloos toen ik iemand binnen zag lopen.”