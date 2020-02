Inbraak in mortuarium ‘was verbazingwekkend gemakkelijk’ vindt de verdachte die daarom 3 maanden de cel in moet

Waarom hij het mortuarium was binnen gegaan, wil politierechter Van Kralingen weten. ,,Ja, goede vraag. Ik was onder invloed, had alcohol en drugs gebruikt. We liepen daar wat rond en zijn uit verbazing naar binnen gegaan", zegt de verdachte Tilburger. Dat hij was gefilmd door zijn vriend, kreeg hij pas later in de gaten. ,,Ik heb me kapot geschaamd. Als mijn familielid daar had gelegen, dan had ik dat heel erg gevonden. Dat ik hier zit, zie ik als op de blaren zitten.”