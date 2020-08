Inbraken, daklozen, steekpartijen: het rommelt rond het Korvelplein in Tilburg

Wethouder Hendrickx in gesprek met bestuur Tiliander over ‘onwense­lij­ke’ ouderbij­dra­ge

20:04 TILBURG - Wethouder Marcelle Hendrickx (D66) gaat in gesprek met het bestuur van basisschool Tiliander over de relatief hoge ouderbijdrage op de Tilburgse school. Dat zei ze maandag nadat de voltallige gemeenteraad om opheldering had gevraagd over de vrijwillige schenking. ‘Ook wij vinden dit onwenselijk’, zo liet de wethouder weten.