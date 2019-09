Inbreken met een tiewrap en een mesje. Hoe zou dat dan moeten?

GOIRLE - Een knipmes, een tiewrap, handschoenen en een muts. Dat is inbrekerswerktuig, oordeelde de politie in Dongen, en zette de 51-jarige C. Z. in de cel in Tilburg in maart vorig jaar. ,,Maar dat slaat toch nergens op. Natuurlijk had ik handschoenen bij me in maart. Anders vriezen mijn klauwen eraf”, reageerde de verdachte voor de kantonrechter in Tilburg.