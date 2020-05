Inbreker uit Liessel steelt motoren in Biest-Houtakker, gepakt door politiehond

Corona, een lovestory: Tilburg als filmdecor, ‘Ik liep door de lege stad toen ik op het idee kwam’

9:46 Za 9 mei: De stad met de eerste corona-patiënt is nu het decor van de eerste Nederlandse speelfilm over liefde in tijden van corona. 'Op gepaste afstand' wordt een positieve, romantische film, vertelt producer Bart Willemsen.