Inbrekers gooien grote zwerfkei tegen ruit van kledingzaak Roomer in Oisterwijk

Het is nog niet duidelijk of de verdachten bij de kledingzaak binnen zijn geweest en of er iets buit is gemaakt. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt onder andere camerabeelden.

Ramkraak

Het is niet de eerste keer dat Roomer in Oisterwijk slachtoffer is van een inbraak. Op 10 oktober werd er een mislukte inbraak gepleegd, waarbij hetzelfde raam sneuvelde. Ook in 2017 werd er ingebroken bij de exclusieve kledingzaak die gevestigd is aan De Lind. In 2005 werd er zelfs een ramkraak op het pand gepleegd door de ‘puinzakkenbende’.