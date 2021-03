Inderdaad sloeg M. met een vuisthamer in de Audi, ‘Het is oog om oog, tand om tand’

Wie heel Jong Brabant wil sparen, moet flink aan de bak: voetbal­plaat­jes­boek telt 780 kop­pen

11:31 BERKEL-ENSCHOT Nog even een laatste check op je kapsel, shirtje rechttrekken, serieus kijken en dan ‘klik’! Die ‘klik’ is in de bestuurskamer van voetbalclub Jong Brabant in Berkel-Enschot. Tijdelijk omgedoopt tot fotostudio, want alle 780 spelers en begeleiders verschijnen binnenkort in een voetbalplaatjesboek.