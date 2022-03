Indrukwekkende geheimen in Paleis Raadhuis, nu het nog even kan

TILBURG - Nog even kunst snuiven in het Paleis Raadhuis voor het Willemsplein in Tilburg op de schop gaat. Dat kon dit weekend. Naast werk van dertien Tilburgse kunstenaars was er ruimte voor jonge Kunstkameraden.

Het is aangenaam druk bij de expositie Pop Up Paleis, georganiseerd door drie kunstenaars. Een van hen, Chris Oomes, is vertegenwoordigd met een selectie van stemmige zwartwit foto’s die hij de afgelopen jaren van Tilburg gemaakt heeft.

Mede-organisator Riëtte Sommerdijk toont verbluffende portretten die ze gemaakt heeft met een naaimachine. Het meest indrukwekkend is een verzameling werken in de Willem II-zaal, met ‘geheimen’ als thema. Onder de vlag van Kunstkameraden zijn ze gemaakt door jongeren die veelal vanuit conflictgebieden naar Nederland gekomen zijn. Het project richt zich op kinderen en jongeren met diverse (culturele) achtergronden in een kwetsbare situatie.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De raadzaal is ingericht als expositie. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Wethouder Esmah Lahlah verricht de opening van hun tentoonstelling. Ze benadrukt hoe goed het is dat jongeren die zich niet konden ontwikkelen in hun land van herkomst, dat wel kunnen in Nederland. Dat geldt zeker voor Lidia (19), oorspronkelijk afkomstig uit Eritrea. Als ze dit jaar slaagt voor het havo wil ze doorgaan naar het vwo om psychologie te gaan studeren. Ze heeft twee schilderijen gemaakt waarin ze speelt met het idee wat het betekent om vrouw te zijn. Maskers en een bloem verwijzen naar kwetsbaarheid en de noodzaak om zich niet bloot te geven.

Quote Wat me ook raakt, maar dan positief, is dat ze dat kunnen uiten via kunst. Dat leren ze van kunste­naars Esmah Lahlah, Wethouder Tilburg

„Wat me vooral raakt, zijn de verhalen achter de werken”, zegt Lahlah. „De ervaringen die ze hebben gehad doen me verdriet. Wat me ook raakt, maar dan positief, is dat ze dat kunnen uiten via kunst. Dat leren ze van kunstenaars. Het is mooi dat Kunstkameraden zich op deze jongeren richt.”

„Begonnen in Breda doen we dat nu tien jaar”, zegt Lisette Fleur, indertijd initiatiefnemer. Sinds 2018 heeft Tilburg als enige stad een atelier waar voormalige vluchtelingen gekoppeld worden aan kunstenaars. „Het gaat ons vooral om een goede match, zoals tussen Lidia en Ema Vaneková. Het zijn leeftijdgenoten. Ze hebben hun werelden met elkaar gedeeld. Het resultaat staat niet voorop, maar het proces en de contacten.”