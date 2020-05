Ineens maakt XPEL in Tilburg ook gezichtsmaskers, omdat het kan

Krakers Stappegoor winnen kort geding en mogen voorlopig blijven zitten

14 mei TILBURG - De 25 krakers die eind maart neerstreken in een leegstaand kantoorpand aan de Apennijnenweg in Tilburg, hoeven hun onderkomen voorlopig niet te verlaten. De eigenares van het gebouw had een kort geding aangespannen om de krakers uit te zetten, maar de rechtbank in Breda stelde haar donderdag in het ongelijk.