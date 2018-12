Ineens moet het leven worden geleefd: ‘Zou mijn opa daar ooit van gedroomd hebben?’

De tijdgeest is veranderd. Het leven zelf is nu het ultieme doel. Maar, vindt socioloog Mark van Ostaijen, het is een hele opgave om een autonoom, intens, succesvol en bijzonder leven te leiden.

Een groots en meeslepend leven; zou mijn opa daar ooit van gedroomd hebben? Ik kan het hem al heel lang niet meer vragen. Zeker is dat hij een hard en armoedig leven leidde. Tijdens de bietencampagne werkte opa in de suikerfabriek. Buiten die campagne hielp hij de boeren op het land. Er waren tien kindermonden te voeden. Leefde de vader van mijn moeder een intens leven? Een intens vermoeiend leven, dat wel.

Overzichtelijk was het ook. Pastoor, burgemeester en onderwijzer maakten de dienst uit. Op vaste dagen en tijden naar de kerk. Op tijd de bedstee in. Zo ging dat in katholiek Brabant. Het leven voltrok zich volgens een voorspelbaar scenario, voor de meesten dan toch. De wereld was klein.

Ver-van-mijn-bedshow

Quote Vroeger was het aardse leven slechts een middel om in het hierna­maals te komen. Nu is het leven zelf het ultieme doel Mark van Ostaijen Voor opa in zijn ‘Fendertse’ huisje aan de dijk was Roosendaal ver weg. Je moest er de brug voor over. Wandelen naar Santiago de Compostella om jezelf te ontdekken? Een paar maanden backpacken in Thailand om je persoonlijke vrijheid te vieren? Voor opa een onbekende heel ver-van-mijn bed(stee)-show.



Bestuurssocioloog Mark van Ostaijen (1984) - verbonden aan Tilburg University, maar opgegroeid in de Roosendaalse buurt Westrand - begint spontaan over zijn eigen opa. ,,Zijn uitvaartplechtigheid was traditioneel katholiek met gregoriaanse gezangen. Alles draaide in die ceremoniële rituelen om de vorm. Met geen woord werd gerept over de mooie mens die opa was.”

Zie daar het verschil met de moderne uitvaart die juist volledig draait om de individuele persoon. Het leven van de overledene trekt in woord en beeld nog eens voorbij. Sterker, het gebeurt steeds vaker dat zijn of haar leven uitbundig wordt gevierd, compleet met wijn en lekkernijen.

Dat illustreert de veranderde tijdgeest, zegt Van Ostaijen. ,,Vroeger was het aardse leven slechts een middel om in het hiernamaals te komen. Nu is het leven zelf het ultieme doel. Het leven moet gelééfd worden, liefst zo origineel en authentiek mogelijk.”

Mark van Ostaijen - Bestuurssocioloog Mark van Ostaijen (1984) is geboren en getogen in Roosendaal. - Hij studeerde Leisure Studies en filosofie aan Tilburg University, European Urban Cultures aan de Vrije Universiteit Brussel, University of Art & Design Helsinki en Manchester Metropolitan University. - Na zijn studie werkte hij bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en als wetenschappelijk docent aan het Departement Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. - Sinds april 2017 is Van Ostaijen verbonden als postdoc onderzoeker aan Tilburg University. Hij publiceert academische en (populair-)wetenschappelijke artikelen op het gebied van migratie, populisme, lokaal bestuur en stedelijke politiek

Verandering

Die ontwikkeling begon na de Tweede Wereldoorlog toen het verzuilde Nederland afbrokkelde. De vanzelfsprekendheid dat je bij een confessionele of liberale zuil hoorde, vervaagde. Daarmee verdwenen ook de structuren die zin gaven aan ons leven. Plotseling moesten we zelf op zoek naar zingeving! De jaren 60 en 70 van de vorige eeuw - denk aan de seksuele revolutie en het in twijfel trekken van autoriteit en gezag - deden er nog een flinke schep bovenop. ,,Er ontstond ruimte om vorm te geven aan het eigen leven. De individuele vrijheid werd op het schild gehesen”, zegt Van Ostaijen.

Dat is heel fijn, zou je denken. Leve de emancipatie! Leve de gelijkberechtiging voor iedereen! Toch heeft het iets tragisch, vindt de socioloog. Want het is een hele opgave om een autonoom, intens, succesvol en bijzonder leven te leiden. Het legt een druk op ons, noem het gerust een loden last.

Loser

,,Kijk wat er op het schoolplein gebeurt. Het meest voorkomende scheldwoord onder schoolgaande kinderen is loser. We móeten slagen in het leven, op welke manier dan ook. Dat heeft perverse gevolgen. Mensen die ‘mislukken’, zijn daar dus zelf verantwoordelijk voor. Je kunt niet meer naar het lot, de voorzienigheid of een God wijzen. Psycholoog en psychiater hebben de pastoor en dominee van hun troon gestoten. De experts van het menselijk brein genieten evenzeer een hoog maatschappelijk aanzien. Volgens hen ligt falen aan jezelf of aan je verstoorde hersenpan. Daarmee individualiseren en medicaliseren we wat af met z’n allen.’’

Quote Leef uw leven, zo intens of saai als u zelf wilt Mark van Ostaijen