Inge van Beers lost Jan Jonkers af als lijsttrekker van Algemeen Belang in Oisterwijk

Goirle verwijdert bankjes Achterste Ven na overlast door hangjonge­ren. Ook maatrege­len bij omgeving zwembad

9 september GOIRLE - De gemeente Goirle gaat twee banken weghalen in het park tegenover de Achterste Ven. Er zijn regelmatig klachten over jongeren die ’s avonds bij de bankjes in het park hangen. Met het verwijderen van de banken hoopt de gemeente de overlast op het terrein tegen te gaan.