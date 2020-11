Inhaalslag studentenhuisvesting Tilburg, 600 wooneenheden moeten erbij tot 2025

TILBURG - Om de schaarste op de woningmarkt voor studenten tegen te gaan, willen de gemeente Tilburg en woningcorporaties WonenBeburg en TBV Wonen dat er de komende vier jaar 600 wooneenheden bij komen in de stad. Er wordt vooral ingezet op grootschalige wooncomplexen met onzelfstandige studentenwoningen in een lager huursegment.

De gemeente en de woningcorporaties hebben die ambitie vastgelegd in het nieuwe convenant Studentenhuisvesting 2020-2025. De intentieverklaring is ook ondertekend door Tilburg University, hogescholen Avans en Fontys en de Studentenraad, die zich tevreden tonen over de voorgenomen inhaalslag op het gebied van studentenhuisvesting.

Het wringt

Met de Tilburg Talent Square aan de Hart van Brabantlaan, de Cobbencampus aan de Professor Cobbehagenlaan en The Rumour aan de Gasthuisring, werden de afgelopen paar jaar al drie grote studentencomplexen geopend. Aan de Verbernelaan en het Reitseplein komen nog eens twee complexen, waarmee de teller op 1.300 wooneenheden staat. Nog lang niet genoeg om aan alle vraag te voldoen.



Hoewel de spanning op de woningmarkt volgens wethouder Oscar Dusschooten (VVD) momenteel minder groot is dan in de voorgaande jaren, ‘wringt het’ volgens hem nog steeds in de wijken. ,,Het is voor studenten nog steeds moeilijk om aan een woning te komen. Het besluit van het college om geen toestemming meer te verlenen voor de verbouwing van eengezinswoningen tot studentenhuis, valt daarom ook op een wat onhandig moment. Reden te meer om nu in te zetten op langjarig beschikbare woonruimte voor deze doelgroep.”

Pedagogisch

Omdat de eerder gerealiseerde complexen vooral bestonden uit zelfstandige woonruimtes met een hogere huurprijs, willen de partijen dat er nu vooral betaalbare wooneenheden bij komen. Onzelfstandige studentenkamers dus, maar niet alleen om de huurprijs laag te houden Dusschooten: ,,Pedagogisch gezien is het goed dat studenten soms ook eens kunnen ruziën over die schimmel in de koelkast of de douche die niet is schoongemaakt."



Van de opgave van 600 wooneenheden wil WonenBreburg er 380 voor zijn rekening nemen. ,,Wij denken dan aan grotere complexen met daarin kleinschalige wooneenheden voor vier a vijf personen”, aldus bestuurder Caroline Timmermans. Een concrete locatie heeft de corporatie nog niet op het oog. Door wie de resterende 220 woningen worden gerealiseerd is nog onduidelijk.

Economische waarde

Paulina Snijders, vice-voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University, benadrukt het belang van voldoende huisvesting voor studenten in de stad. ,,Studentenwoningen worden vaak geassocieerd met overlast, maar het behouden van studenten heeft ook een grote economische waarde voor de stad. Daarom is dit is niet alleen een sociale maar ook een economische opgave.”