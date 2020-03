Initiatief in Oisterwijk: belmaatjes voor ouderen die door corona in een gat dreigen te vallen

‘Hartver­war­mend': zorgprofes­si­o­nals staan in de rij om bij te springen in ziekenhuis ETZ

12:53 TILBURG - Van fysiotherapeut tot geneeskundige in opleiding: professionals in de zorg staan massaal klaar om te hulp te schieten in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Ze kunnen bijspringen wanneer in de corona-crisis de nood aan de man komt. ,,De respons is hartverwarmend”, zegt een woordvoerster.