Inktpotjes en aap, noot, mies. School Biezenmortel blikt terug op honderd jaar onderwijs

Van vod tot sok in Tilburgse textielwan­de­ling: ‘Over twee jaar bestrijkt het festival de hele stad’

Een tocht langs vernieuwing en hergebruik op het gebied van textiel. In Textour kun je met eigen ogen aanschouwen hoe vodden in sokken veranderen, hoe vluchtelingen hun ervaringen in beeld brengen. Het is de opmaat naar een groot festival dat over twee jaar in Tilburg moet plaatsvinden.

22 mei