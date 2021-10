Inleveractie politie levert na twee dagen al tientallen steekwapens op

In de ontvangstruimte van politiebureau Groene Beemden in Tilburg-Noord staat sinds maandag een kliko met een stevig slot eraan. De deksel kan net ver genoeg open om er iets in te gooien. ‘Drop je knife hier’, staat op een poster op de bak. Die straattaal verraadt de voornaamste doelgroep waarvoor de bak is neergezet; jongeren die met steekwapens rondlopen. Zij zijn de focus van een landelijke inleveractie waardoor het nog tot en met 17 oktober voor iedereen mogelijk is om anoniem en straffeloos wapens af te geven op de politiebureaus in de regio.