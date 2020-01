Inloopavond over spoorzone Rijen: vernieuwd stationsgebied moet gemeente aantrekkelijk maken

Aantrekkelijk

Wethouder Sandra Diepstraten zegt dat de gemeente inzet op het creëren van een aantrekkelijk verblijfsgebied. ,,Een verbeterd stationsgebied maakt het voor gezinnen aantrekkelijk om in onze gemeente te wonen en te forensen. Door de aanpak van de stationsgebied maken we het station aan beide zijden van het spoor toegankelijk. De openbare ruimte willen we veranderen in een aansprekend, overzichtelijk en duurzaam vormgegeven gebied", aldus Diepstraten.

In de gebiedsvisie wordt globaal weergegeven hoe het stationsgebied er in de toekomst uit ziet. Daarbij komen zaken zoals openbaar groen en parkeren aan bod. Maar ook het aantal huizen dat moet wijken om de onderdoorgang mogelijk te maken. ,,De gebiedsvisie bundelt wat we de afgelopen periode in kaart hebben gebracht over het stationsgebied en de directe omgeving. Samen met Rijk, provincie, NS en ProRail richten we ons op de herontwikkeling van het stationsgebied. We zien op basis van de conceptgebiedsvisie mogelijkheden voor grondeigenaren of ontwikkelaars om in de omgeving van het stationsgebied terreinen een nieuwe impuls te geven of te herontwikkelen", zegt de wethouder.